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Piórkowski Michał

Место рождения

Białe Błoto/Poręba akt 39/1778

Дата рождения

20.09.1778

Дата смерти

24.08.1830

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1778

Отец: Piórkowski Jan

Мать: не указана

U-39
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Drzążdż-Piórkowska (Chrzanowska) Katarzyna

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Piórkowska (Olbryś) Katarzyna

Рождение ребёнка
11.01.1805

Сын: Piórkowski Paweł

Мать ребёнка: Piórkowska (Olbryś) Katarzyna

Смерть
24.08.1830
Z-42,zył 50 lat
Похороны
Неизвестно

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