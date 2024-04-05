Piórkowski Michał
Место рожденияBiałe Błoto/Poręba akt 39/1778
Дата рождения20.09.1778
Дата смерти24.08.1830
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1778
Отец: Piórkowski Jan
Мать: не указана
U-39
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.01.1805
Сын: Piórkowski Paweł
Мать ребёнка: Piórkowska (Olbryś) Katarzyna
Смерть
24.08.1830
Z-42,zył 50 lat
Похороны
Неизвестно