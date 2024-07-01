Троицкая (Ивановская) Екатерина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1871
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.02.1895
Сын: Троицкий Николай Александрович
Отец ребёнка: Троицкий Александр Николаевич
Рождение ребёнка
22.12.1896
Дочь: (Троицкая) Мария Александровна
Отец ребёнка: Троицкий Александр Николаевич
Рождение ребёнка
03.11.1898
Дочь: (Троицкая) Александра Александровна
Отец ребёнка: Троицкий Александр Николаевич
В метрической книге Вознесенской церкви с. Сиделькино за 1898 г. есть запись: 3 ноября родилась (9 ноября крещена) Александра. Родители: села Седелькина псаломщик Александр Николаев Троицкий и законна... Показать все
Рождение ребёнка
12.08.1900
Дочь: (Троицкая) Раиса Александровна
Отец ребёнка: Троицкий Александр Николаевич
В метрической книге Казанско-Богородицкой церкви с. Мордовская Багана за 1900 г. есть запись: 12 августа родилась (20 августа крещена) Раиса. Родители: села Мордовской Баганы псаломщик Александр Никол... Показать все
Рождение ребёнка
11.12.1908
Сын: Троицкий Михаил Александрович
Отец ребёнка: Троицкий Александр Николаевич
В метрической книге Вознесенской церкви с. Сиделькино за 1908 г. есть запись: 11 декабря родился (14 декабря крещен) Михаил. Родители: села Седелькина псаломщик в сане диакона Александр Николаев Троиц... Показать все
Рождение ребёнка
22.11.1910
Сын: Троицкий Петр Александрович
Отец ребёнка: Троицкий Александр Николаевич
В метрической книге Троицкой церкви с. Чистопольские Выселки за 1910 г. есть запись: 22 ноября родился (25 ноября крещен) Петр. Родители: села Чистпольских Выселок псаломщик в сане диакона Александр Н... Показать все
Смерть
Неизвестно