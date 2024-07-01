Троицкая (Ивановская) Екатерина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТроицкая (Ивановская) Екатерина Николаевна

Троицкая (Ивановская) Екатерина Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Троицкий Александр Николаевич

Место жительства
Неизвестно
Чистопольские Выселки, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
13.02.1895

Сын: Троицкий Николай Александрович

Отец ребёнка: Троицкий Александр Николаевич

Рождение ребёнка
22.12.1896

Дочь: (Троицкая) Мария Александровна

Отец ребёнка: Троицкий Александр Николаевич

Рождение ребёнка
03.11.1898

Дочь: (Троицкая) Александра Александровна

Отец ребёнка: Троицкий Александр Николаевич

В метрической книге Вознесенской церкви с. Сиделькино за 1898 г. есть запись: 3 ноября родилась (9 ноября крещена) Александра. Родители: села Седелькина псаломщик Александр Николаев Троицкий и законна... Показать все
Рождение ребёнка
12.08.1900

Дочь: (Троицкая) Раиса Александровна

Отец ребёнка: Троицкий Александр Николаевич

В метрической книге Казанско-Богородицкой церкви с. Мордовская Багана за 1900 г. есть запись: 12 августа родилась (20 августа крещена) Раиса. Родители: села Мордовской Баганы псаломщик Александр Никол... Показать все
Рождение ребёнка
11.12.1908

Сын: Троицкий Михаил Александрович

Отец ребёнка: Троицкий Александр Николаевич

В метрической книге Вознесенской церкви с. Сиделькино за 1908 г. есть запись: 11 декабря родился (14 декабря крещен) Михаил. Родители: села Седелькина псаломщик в сане диакона Александр Николаев Троиц... Показать все
Рождение ребёнка
22.11.1910

Сын: Троицкий Петр Александрович

Отец ребёнка: Троицкий Александр Николаевич

Чистопольские Выселки, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
В метрической книге Троицкой церкви с. Чистопольские Выселки за 1910 г. есть запись: 22 ноября родился (25 ноября крещен) Петр. Родители: села Чистпольских Выселок псаломщик в сане диакона Александр Н... Показать все
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.