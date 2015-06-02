Кузин Алексей Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.05.1966
Дата смерти02.06.2015
ПолМужской
Отец
Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.05.1966
Отец: Кузин Виктор Васильевич
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
16.06.1988
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
02.06.2015