Кузин Алексей Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузин Алексей Викторович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.05.1966

Дата смерти

02.06.2015

Пол

Мужской

Отец

1940 г.р.

Мать

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Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.05.1966

Отец: Кузин Виктор Васильевич

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
16.06.1988

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
02.06.2015

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