Шулеруфер Ицко
Место рожденияНе указано
Дата рождения1850
Дата смерти1919
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1881
Мать ребёнка: не указана
Российская Империя, Херсонская губерния, Великоалександровский уезд п. Новополтавка
Рождение ребёнка
1884
Сын: Шулеруфер Касриэль Ицкович
Мать ребёнка: не указана
Российская Империя, Херсонская губерния, Великоалександровский уезд п. Новополтавка
Смерть
1919