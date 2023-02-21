Шулеруфер Ицко — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шулеруфер Ицко

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1850

Дата смерти

1919

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1881

Сын: Шулеруфер Вольф Ицкович

Мать ребёнка: не указана

Российская Империя, Херсонская губерния, Великоалександровский уезд п. Новополтавка
Рождение ребёнка
1884

Сын: Шулеруфер Касриэль Ицкович

Мать ребёнка: не указана

Российская Империя, Херсонская губерния, Великоалександровский уезд п. Новополтавка
Смерть
1919
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