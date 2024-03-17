Ильгов Пётр Илларионович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ильгов Илларион Кириллович
Мать: Ильгова Евдокия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Прокопенко Антонина Петровна
Мать ребёнка: Ильгова Мария Архиповна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Багрова Людмила Петровна
Мать ребёнка: Ильгова Мария Архиповна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ильгов Александр Петрович
Мать ребёнка: Ильгова Мария Архиповна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Ильгова Мария Архиповна
Рождение ребёнка
15.03.1952
Мать ребёнка: Ильгова Мария Архиповна
Смерть
Неизвестно