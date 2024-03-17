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Ильгов Пётр Илларионович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ильгов Илларион Кириллович

Мать: Ильгова Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Прокопенко Антонина Петровна

Мать ребёнка: Ильгова Мария Архиповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Багрова Людмила Петровна

Мать ребёнка: Ильгова Мария Архиповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ильгов Александр Петрович

Мать ребёнка: Ильгова Мария Архиповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ильгов Николай Петрович

Мать ребёнка: Ильгова Мария Архиповна

Рождение ребёнка
15.03.1952

Сын: Ильгов Павел Петрович

Мать ребёнка: Ильгова Мария Архиповна

Смерть
Неизвестно

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