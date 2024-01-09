Дарья Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1755 ст.
Дата смерти07.04.1817 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1777 ст.
Сын: Иван Григорьев
Отец ребёнка: Григорий Семенов
Рождение ребёнка
Около 1782 ст.
Дочь: Вера Григорьева
Отец ребёнка: Григорий Семенов
Рождение ребёнка
Около 1783 ст.
Сын: Иван Григорьев
Отец ребёнка: Григорий Семенов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Григорий Семенов
Борисоглебская церковь, Руза, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Смерть
07.04.1817 ст.
Похороны
08.04.1817 ст.
Дмитриевское кладбище, Руза, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя