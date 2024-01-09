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Дарья Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1755 ст.

Дата смерти

07.04.1817 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1753 г.р.

Дети

Около 1777 г.р.
Около 1782 г.р.
Около 1783 г.р.

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1777 ст.

Сын: Иван Григорьев

Отец ребёнка: Григорий Семенов

Таблово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1782 ст.

Дочь: Вера Григорьева

Отец ребёнка: Григорий Семенов

Таблово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1783 ст.

Сын: Иван Григорьев

Отец ребёнка: Григорий Семенов

Таблово, Рузский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Григорий Семенов

Борисоглебская церковь, Руза, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Таблово, Рузский, Московская область
Смерть
07.04.1817 ст.
Таблово, Рузский, Московская область
Похороны
08.04.1817 ст.
Дмитриевское кладбище, Руза, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
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