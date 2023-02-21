Яков
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1712
Сын: Галактион Яковлевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1724
Сын: Гаврила Яковлевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1727
Дочь: Саламонида Яковлевна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Татьяна
Место жительства
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
дворовый
Смерть
Неизвестно