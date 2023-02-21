Яков — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яков

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1712

Сын: Галактион Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1724

Сын: Гаврила Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

Хлопово, город Новомосковск, Тульская область
Рождение ребёнка
1727

Дочь: Саламонида Яковлевна

Мать ребёнка: не указана

Хлопово, город Новомосковск, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татьяна

Место жительства
Неизвестно
Хлопово, город Новомосковск, Тульская область
Работа или профессия
Неизвестно
дворовый
Смерть
Неизвестно
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