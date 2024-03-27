Диянов Невмятжан
Место рожденияд.Чембилей, Курмышского уезда, Симбирской губернии
Дата рождения1879
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Отец: Галлямов Абдулдиянъ R-M198
Мать: (Галлямова) Фатыма
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Диянов Мансур
Мать ребёнка: Халися
Рождение ребёнка
1921
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Халися
Смерть
Неизвестно