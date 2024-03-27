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Диянов Невмятжан

Место рождения

д.Чембилей, Курмышского уезда, Симбирской губернии

Дата рождения

1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1851 г.р.

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: Галлямов Абдулдиянъ R-M198

Мать: (Галлямова) Фатыма

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Диянов Мансур

Мать ребёнка: Халися

Рождение ребёнка
1921

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Халися

Смерть
Неизвестно

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