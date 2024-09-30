Инна (Матикайнен) Катарина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Инна (Матикайнен) Катарина Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.04.1809

Дата смерти

08.12.1883

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.1809

Отец: Матикайнен Петр Андреевич

Мать: Матикайнен Анна Иаковна

Бракосочетание
19.07.1836

Муж: Инна Иосиф Петрович

Рождение ребёнка
22.09.1839

Сын: Инна Адам Иосифович

Отец ребёнка: Инна Иосиф Петрович

Иннолово, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
26.03.1846

Сын: Инна Иван Иосифович

Отец ребёнка: Инна Иосиф Петрович

Иннолово, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
08.12.1883

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