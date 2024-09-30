Инна (Матикайнен) Катарина Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.04.1809
Дата смерти08.12.1883
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.1809
Отец: Матикайнен Петр Андреевич
Мать: Матикайнен Анна Иаковна
Бракосочетание
19.07.1836
Муж: Инна Иосиф Петрович
Рождение ребёнка
22.09.1839
Сын: Инна Адам Иосифович
Отец ребёнка: Инна Иосиф Петрович
Рождение ребёнка
26.03.1846
Сын: Инна Иван Иосифович
Отец ребёнка: Инна Иосиф Петрович
Смерть
08.12.1883