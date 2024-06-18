Люкман
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Айнулла
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Люкманов Каюм
Мать ребёнка: Хусеинова Рахиля
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Билялова Халимя
Мать ребёнка: Хусеинова Рахиля
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Маулиханова Халидя
Мать ребёнка: Хусеинова Рахиля
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Хусеинова Рахиля
Смерть
Неизвестно