Люкман — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Люкман

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Айнулла

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Люкманов Каюм

Мать ребёнка: Хусеинова Рахиля

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Билялова Халимя

Мать ребёнка: Хусеинова Рахиля

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Маулиханова Халидя

Мать ребёнка: Хусеинова Рахиля

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хусеинова Рахиля

Смерть
Неизвестно

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