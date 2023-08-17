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Кубеков Федор Семенович

Место рождения

Камызяк, Камызякский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

Вычислено 1828

Дата смерти

08.07.1892 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1828

Отец: Кубеков Семен Яковлевич

Мать: не указана

Камызяк, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
29.07.1849 ст.

Жена: Кубекова (Смирнова) Мария Михайловна

Камызяк, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Обыск № 10 от 29.07.1849 года. Оба первым браком. Жители Камызякского селения, прихода Смоленской церкви. Невеста: дочь государственного крестьянина Михаила Васильева Смирнова
Рождение ребёнка
Около 1850

Сын: Кубеков Иван Федорович

Мать ребёнка: Кубекова (Смирнова) Мария Михайловна

Камызяк, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
16.05.1853

Сын: Кубеков Михаил Федорович

Мать ребёнка: Кубекова (Смирнова) Мария Михайловна

Камызяк, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Запись о рождении жениха из метрической книги Камызякской Смоленской церкви за 1853 год. К брачному обыску № 3 от 20.01.1875 года.
Рождение ребёнка
1861

Сын: Кубеков Николай Федорович

Мать ребёнка: Кубекова (Смирнова) Мария Михайловна

Камызяк, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
03.11.1863 ст.

Сын: Кубеков Петр Федорович

Мать ребёнка: Кубекова (Смирнова) Мария Михайловна

Камызяк, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-444-op-1-d-356
Рождение ребёнка
17.07.1869 ст.

Сын: Кубеков Илья Федорович

Мать ребёнка: Кубекова (Смирнова) Мария Михайловна

Камызяк, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: Плотников Петр и Егорова Устинья
Рождение ребёнка
15.05.1871 ст.

Дочь: Кубекова Александра Федоровна

Мать ребёнка: Кубекова (Смирнова) Мария Михайловна

Камызяк, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: Поляков Яков Николаевич и Студенникова Устиния Алексеева
Смерть
08.07.1892 ст.
Камызяк, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Умер от холеры в возрасте 65 лет

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