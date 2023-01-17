Никонов Иван Петрович
Место рождения
Дата рождения06.04.1937
Дата смерти16.10.?
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1937
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.09.1957
Сын: Никонов Александр Иванович
Мать ребёнка: Никонова Надежда Андреевна
Рождение ребёнка
26.01.?
Дочь: Худова Валентина Ивановна
Мать ребёнка: Никонова Надежда Андреевна
Рождение ребёнка
20.06.?
Дочь: Бугрова Вера Ивановна
Мать ребёнка: Никонова Надежда Андреевна
Смерть
16.10.?
Сеченово, Сеченовский муниципальный район, Нижегородская область