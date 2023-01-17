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Никонов Иван Петрович

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Место рождения

Кочетовка, Сеченовский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

06.04.1937

Дата смерти

16.10.?

Пол

Мужской

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1937

Отец: не указан

Мать: не указана

Кочетовка, Сеченовский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
10.09.1957

Сын: Никонов Александр Иванович

Мать ребёнка: Никонова Надежда Андреевна

Кочетовка, Сеченовский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
26.01.?

Дочь: Худова Валентина Ивановна

Мать ребёнка: Никонова Надежда Андреевна

Рождение ребёнка
20.06.?

Дочь: Бугрова Вера Ивановна

Мать ребёнка: Никонова Надежда Андреевна

Смерть
16.10.?
Сеченово, Сеченовский муниципальный район, Нижегородская область
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