Чугунова (Чугунова) Анисья Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.02.1921
Сын: Чугунов Антоний Максимович
Отец ребёнка: Чугунов Максим Иванович
Вязовка, Шенталинский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно