Чугунова (Чугунова) Анисья Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чугунова (Чугунова) Анисья Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.02.1921

Сын: Чугунов Антоний Максимович

Отец ребёнка: Чугунов Максим Иванович

Вязовка, Шенталинский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чугунов Максим Иванович

Смерть
Неизвестно
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