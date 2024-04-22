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Козлов Валерий

Место рождения

Липовский, Озинский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

19.11.1963

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1963

Отец: Козлов Дмитрий

Мать: Козлова Айша

Липовский, Озинский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
19.09.1993

Сын: Козлов Дмитрий

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
07.02.1996

Сын: Козлов Валерий

Мать ребёнка: Чупринская Валентина

Маркс, Марксовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
09.08.2005

Сын: Козлов Александр

Мать ребёнка: Чупринская Валентина

Саратов, город Саратов, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Козлов Максим

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чупринская Валентина

Работа или профессия
Неизвестно
Бизнесмен (сельское хозяйство) Businessman (agriculture)
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