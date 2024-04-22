Козлов Валерий
Место рождения
Дата рождения19.11.1963
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1963
Отец: Козлов Дмитрий
Мать: Козлова Айша
Рождение ребёнка
19.09.1993
Сын: Козлов Дмитрий
Рождение ребёнка
07.02.1996
Сын: Козлов Валерий
Мать ребёнка: Чупринская Валентина
Маркс, Марксовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
09.08.2005
Сын: Козлов Александр
Мать ребёнка: Чупринская Валентина
Саратов, город Саратов, Саратовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Козлов Максим
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чупринская Валентина
Работа или профессия
Неизвестно
Бизнесмен (сельское хозяйство) Businessman (agriculture)