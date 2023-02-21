Сычков Григорий Николаевич (6.500)(С.) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСычков Григорий Николаевич (6.500)(С.)

Сычков Григорий Николаевич (6.500)(С.)

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1867

Дата смерти

08.10.1917

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: Сычков Николай Михайлович (6.413)

Мать: Сычкова Екатерина Леоновна (6.413)

Рождение ребёнка
26.12.1883

Сын: Сычков Василий Григорьевич (6.600) (С.)

Мать ребёнка: Сычкова Матрона Константиновна (6.500)(С.)

Рождение ребёнка
01.01.1886

Дочь: Смирнова Мария Григорьева (Р.С.)

Мать ребёнка: Сычкова Матрона Константиновна (6.500)(С.)

Кикино, Можайский, Московская область
Рождение ребёнка
09.06.1897

Дочь: Сычкова Агрипина

Мать ребёнка: Сычкова Матрона Константиновна (6.500)(С.)

Кикино, Можайский, Московская область
Рождение ребёнка
1902

Сын: Сычков Алексей Григорьевич

Мать ребёнка: Сычкова Матрона Константиновна (6.500)(С.)

Рождение ребёнка
14.05.1906

Сын: Сычков Димитрий Григорьев

Мать ребёнка: Сычкова Матрона Константиновна (6.500)(С.)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сычкова Акулина Григорьевна

Мать ребёнка: Сычкова Матрона Константиновна (6.500)(С.)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сычков Николай Григорьевич

Мать ребёнка: Сычкова Матрона Константиновна (6.500)(С.)

Смерть
08.10.1917
Кикино, Можайский, Московская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close