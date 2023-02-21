Сычков Григорий Николаевич (6.500)(С.)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1867
Дата смерти08.10.1917
ПолМужской
Отец
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Рождение ребёнка
26.12.1883
Рождение ребёнка
01.01.1886
Дочь: Смирнова Мария Григорьева (Р.С.)
Мать ребёнка: Сычкова Матрона Константиновна (6.500)(С.)
Рождение ребёнка
09.06.1897
Дочь: Сычкова Агрипина
Мать ребёнка: Сычкова Матрона Константиновна (6.500)(С.)
Рождение ребёнка
1902
Сын: Сычков Алексей Григорьевич
Мать ребёнка: Сычкова Матрона Константиновна (6.500)(С.)
Рождение ребёнка
14.05.1906
Сын: Сычков Димитрий Григорьев
Мать ребёнка: Сычкова Матрона Константиновна (6.500)(С.)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сычкова Акулина Григорьевна
Мать ребёнка: Сычкова Матрона Константиновна (6.500)(С.)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сычков Николай Григорьевич
Мать ребёнка: Сычкова Матрона Константиновна (6.500)(С.)
Смерть
08.10.1917