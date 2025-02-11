Аграфена Михайлова 1821 — найти родственников по фамилии на Familio

Аграфена Михайлова

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1821

умерла Неизвестно

Супруги
Пётр Петров1825 г.р.
Дети
Прокофий Петров1852 г.р.
Александр Петров1854 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пётр Петров

Рождение ребёнка
1852

Сын: Прокофий Петров

Отец ребёнка: Пётр Петров

Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область

Рождение ребёнка
1854

Сын: Александр Петров

Отец ребёнка: Пётр Петров

Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область

Место жительства
1857
Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область

18 семья

Рождение ребёнка
1857

Сын: Лаврентий Петров

Отец ребёнка: Пётр Петров

Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область

Смерть
Неизвестно

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