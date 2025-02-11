Аграфена Михайлова
женский, родилась 1821
умерла Неизвестно
Супруги
Пётр Петров1825 г.р.
Дети
Прокофий Петров1852 г.р.
Александр Петров1854 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пётр Петров
Рождение ребёнка
1852
Сын: Прокофий Петров
Отец ребёнка: Пётр Петров
Рождение ребёнка
1854
Сын: Александр Петров
Отец ребёнка: Пётр Петров
Место жительства
1857
Рождение ребёнка
1857
Сын: Лаврентий Петров
Отец ребёнка: Пётр Петров
Смерть
Неизвестно