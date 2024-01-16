Сорокина Анна Трофимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1823
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1848
Отец ребёнка: Сорокин Егор Фёдорович
д. Минина Гора, Матина тож
Рождение ребёнка
?.12.1849
Дочь: Татьяна Егоровна
Отец ребёнка: Сорокин Егор Фёдорович
д. Минина Гора, Матина тож
Рождение ребёнка
1860
Сын: Сорокин Кирияк Георгиевич
Отец ребёнка: Сорокин Егор Фёдорович
д. Матина
Рождение ребёнка
1863
Сын: Сорокин Капитон Георгиевич
Отец ребёнка: Сорокин Егор Фёдорович
д. Матина
Рождение ребёнка
07.01.1866
Сын: Сорокин Неофит Георгиевич
Отец ребёнка: Сорокин Егор Фёдорович
д. Матина
Бракосочетание
Неизвестно
д. Минина Гора, Матина тож
Смерть
Неизвестно