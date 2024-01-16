Сорокина Анна Трофимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сорокина Анна Трофимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1848

Сын: Сорокин Алексей Егорович

Отец ребёнка: Сорокин Егор Фёдорович

д. Минина Гора, Матина тож
Рождение ребёнка
?.12.1849

Дочь: Татьяна Егоровна

Отец ребёнка: Сорокин Егор Фёдорович

д. Минина Гора, Матина тож
Рождение ребёнка
1860

Сын: Сорокин Кирияк Георгиевич

Отец ребёнка: Сорокин Егор Фёдорович

д. Матина
Рождение ребёнка
1863

Сын: Сорокин Капитон Георгиевич

Отец ребёнка: Сорокин Егор Фёдорович

д. Матина
Рождение ребёнка
07.01.1866

Сын: Сорокин Неофит Георгиевич

Отец ребёнка: Сорокин Егор Фёдорович

д. Матина
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сорокин Егор Фёдорович

д. Минина Гора, Матина тож
Смерть
Неизвестно
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