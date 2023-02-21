Татаринцев Николай Стефанович
Место рожденияс. Боровое Новооскольский район Белгородская область
Дата рождения06.10.1955
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1955
Отец: Татаринцев Стефан
Мать: Татаринцева Прасковья
с. Боровое Новооскольский район Белгородская область
Бракосочетание
04.02.1984
Рождение ребёнка
20.01.1985
Дочь: Юлия Запорожан Николаевна
Мать ребёнка: Татаринцева Татьяна Михайловна
Чернянка, Чернянский муниципальный район, Белгородская область
Бракосочетание
Неизвестно