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Татаринцев Николай Стефанович

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Место рождения

с. Боровое Новооскольский район Белгородская область

Дата рождения

06.10.1955

Пол

Мужской

Добавил:

ЮЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1955

Отец: Татаринцев Стефан

Мать: Татаринцева Прасковья

с. Боровое Новооскольский район Белгородская область
Бракосочетание
04.02.1984

Жена: Татаринцева Татьяна Михайловна

Рождение ребёнка
20.01.1985

Дочь: Юлия Запорожан Николаевна

Мать ребёнка: Татаринцева Татьяна Михайловна

Чернянка, Чернянский муниципальный район, Белгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татаринцева Татьяна Михайловна

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