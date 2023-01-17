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Семён Алексеев

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Место рождения

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Алексей Прохоров

Мать: Александра Никитина

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1850

Сын: Иван Семёнов

Мать ребёнка: ?

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1855

Сын: Николай Семёнов

Мать ребёнка: ?

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Военная служба
1855
Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Отдан в рекруты
Место жительства
1858
Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
51
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Смерть
Неизвестно
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