Семён Алексеев
мужской, родился 1827, Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
МатьАлександра Никитина1800 г.р.
ОтецАлексей ПрохоровДо 1806 г.р.
Супруги
?Неизвестно г.р.
Дети
Иван Семёнов1850 г.р.
Николай Семёнов1855 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: Алексей Прохоров
Мать: Александра Никитина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Рождение ребёнка
1850
Сын: Иван Семёнов
Мать ребёнка: ?
Военная служба
1855
Рождение ребёнка
1855
Сын: Николай Семёнов
Мать ребёнка: ?
Место жительства
1858
Смерть
Неизвестно