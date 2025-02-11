Семён Алексеев 1827 — найти родственников по фамилии на Familio

Семён Алексеев

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1827, Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Мать
Александра Никитина1800 г.р.
Отец
Алексей ПрохоровДо 1806 г.р.
Супруги
?Неизвестно г.р.
Дети
Иван Семёнов1850 г.р.
Николай Семёнов1855 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Алексей Прохоров

Мать: Александра Никитина

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Рождение ребёнка
1850

Сын: Иван Семёнов

Мать ребёнка: ?

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Военная служба
1855
Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Отдан в рекруты

Рождение ребёнка
1855

Сын: Николай Семёнов

Мать ребёнка: ?

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1858
Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

51

Смерть
Неизвестно

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