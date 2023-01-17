Семён Алексеев
Место рождения
Дата рождения1827
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: Алексей Прохоров
Мать: Александра Никитина
Рождение ребёнка
1850
Сын: Иван Семёнов
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1855
Сын: Николай Семёнов
Мать ребёнка: ?
Военная служба
1855
Отдан в рекруты
Место жительства
1858
51
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Смерть
Неизвестно