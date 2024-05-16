Швец Николай Михайлович 04.04.1954 — найти родственников по фамилии на Familio
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Швец Николай Михайлович

Место рождения

Украина

Дата рождения

04.04.1954

Пол

Мужской

Добавил:

СЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1954

Отец: Швец Михаил

Мать: Галина

Украина
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Швец (Журавская) Валентина Казимировна

Работа или профессия
Неизвестно
д.Зметнево
Стоматолог
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.06.1977

Сын: Швец Дмитрий Николаевич

Мать ребёнка: Швец (Журавская) Валентина Казимировна

Беларусь
Рождение ребёнка
05.10.1983

Сын: Швец Игорь Николаевич

Мать ребёнка: Швец (Журавская) Валентина Казимировна

Украина

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