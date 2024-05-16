Швец Николай Михайлович
Место рожденияУкраина
Дата рождения04.04.1954
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1954
Отец: Швец Михаил
Мать: Галина
Украина
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
д.Зметнево
Стоматолог
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.06.1977
Мать ребёнка: Швец (Журавская) Валентина Казимировна
Беларусь
Рождение ребёнка
05.10.1983
Мать ребёнка: Швец (Журавская) Валентина Казимировна
Украина