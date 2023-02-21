Чернявская (Ярая) Харитина Дмитриевна
Место рожденияПольша
Дата рождения?.11.1877
Дата смерти?.07.1977
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.11.1877
Отец: не указан
Мать: не указана
Польша
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Тимошенко Анна Филипповна
Отец ребёнка: Чернявский Филипп Лаврентьевич
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Бондаренко Евгения Филипповна
Отец ребёнка: Чернявский Филипп Лаврентьевич
Рождение ребёнка
1909
Сын: Чернявский Федор Филиппович
Отец ребёнка: Чернявский Филипп Лаврентьевич
Запорожская обл., Красноармейский р-н, с. Новомиргородово
Рождение ребёнка
04.08.1910
Дочь: Зарубей Мария Филипповна
Отец ребёнка: Чернявский Филипп Лаврентьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
?.07.1977