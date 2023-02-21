Чернявская (Ярая) Харитина Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чернявская (Ярая) Харитина Дмитриевна

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Место рождения

Польша

Дата рождения

?.11.1877

Дата смерти

?.07.1977

Пол

Женский

Добавил:

ОР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.11.1877

Отец: не указан

Мать: не указана

Польша
Рождение ребёнка
1905

Дочь: Тимошенко Анна Филипповна

Отец ребёнка: Чернявский Филипп Лаврентьевич

Рождение ребёнка
1907

Дочь: Бондаренко Евгения Филипповна

Отец ребёнка: Чернявский Филипп Лаврентьевич

Рождение ребёнка
1909

Сын: Чернявский Федор Филиппович

Отец ребёнка: Чернявский Филипп Лаврентьевич

Запорожская обл., Красноармейский р-н, с. Новомиргородово
Рождение ребёнка
04.08.1910

Дочь: Зарубей Мария Филипповна

Отец ребёнка: Чернявский Филипп Лаврентьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чернявский Филипп Лаврентьевич

Смерть
?.07.1977
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