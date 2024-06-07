Василий Назаров
Место рожденияМордвиново
Дата рождения25.03.1805
Дата смерти08.05.1847
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1805
Отец: Назар Петров
Мать: Ульяна Иванова
Мордвиново
воспреемник означенному Петрову тесть Иван Алексеев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Василий Васильев
Мать ребёнка: Пелагея Ермолаева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокия Васильева
Мать ребёнка: Пелагея Ермолаева
Бракосочетание
09.05.1821
Жена: Пелагея Ермолаева
Рождение ребёнка
1826
Мать ребёнка: Пелагея Ермолаева
Мордвиново
из записи о браке
Рождение ребёнка
12.09.1827
Сын: Никишатов Трофим Васильев
Мать ребёнка: Пелагея Ермолаева
Мордвиново
Рождение ребёнка
14.09.1834
Дочь: Ефимия Васильева
Мать ребёнка: Пелагея Ермолаева
Мордвиново
Смерть
08.05.1847
Мордвиново