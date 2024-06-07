Василий Назаров 25.03.1805 — найти родственников по фамилии на Familio
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Василий Назаров

Место рождения

Мордвиново

Дата рождения

25.03.1805

Дата смерти

08.05.1847

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1805

Отец: Назар Петров

Мать: Ульяна Иванова

Мордвиново
воспреемник означенному Петрову тесть Иван Алексеев
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Василий Васильев

Мать ребёнка: Пелагея Ермолаева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия Васильева

Мать ребёнка: Пелагея Ермолаева

Бракосочетание
09.05.1821

Жена: Пелагея Ермолаева

Рождение ребёнка
1826

Сын: Никишатов Яков Васильев

Мать ребёнка: Пелагея Ермолаева

Мордвиново
из записи о браке
Рождение ребёнка
12.09.1827

Сын: Никишатов Трофим Васильев

Мать ребёнка: Пелагея Ермолаева

Мордвиново
Рождение ребёнка
14.09.1834

Дочь: Ефимия Васильева

Мать ребёнка: Пелагея Ермолаева

Мордвиново
Смерть
08.05.1847
Мордвиново

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