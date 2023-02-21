Пипенко Галина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пипенко Галина Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1960 г.р.

Мать

Скрыто настройками приватности

Муж

1985 г.р.

Дети

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Зибров Николай Иванович

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
26.09.2006

Сын: Пипенко Степан Сергеевич

Отец ребёнка: Пипенко Сергей Сергеевич

Рождение ребёнка
25.06.2008

Дочь: Пипенко Анна Сергеевна

Отец ребёнка: Пипенко Сергей Сергеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пипенко Сергей Сергеевич

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