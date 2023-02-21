Пипенко Галина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Зибров Николай Иванович
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
26.09.2006
Отец ребёнка: Пипенко Сергей Сергеевич
Рождение ребёнка
25.06.2008
Дочь: Пипенко Анна Сергеевна
Отец ребёнка: Пипенко Сергей Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно