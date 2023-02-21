Ирина Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1800
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
01.11.1818
Муж: Илья Васильевич
Рождение ребёнка
07.03.1822
Сын: Василий Ильин
Отец ребёнка: Илья Васильевич
Рождение ребёнка
07.11.1823
Дочь: Стефанида Ильина
Отец ребёнка: Илья Васильевич
Рождение ребёнка
22.12.1825
Дочь: Татьяна Ильина
Отец ребёнка: Илья Васильевич
Рождение ребёнка
24.08.1829
Дочь: Марфа Ильина
Отец ребёнка: Илья Васильевич
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Васса Ильина
Отец ребёнка: Илья Васильевич
Рождение ребёнка
28.01.1833
Сын: Зайцовтимоничев Григорий Ильин
Отец ребёнка: Илья Васильевич
Рождение ребёнка
16.02.1836
Дочь: Евдокия Ильина
Отец ребёнка: Илья Васильевич
Рождение ребёнка
1839
Сын: Зайцовтимоничев Александр Ильин
Отец ребёнка: Илья Васильевич
Смерть
Неизвестно