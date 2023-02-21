Ирина Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИрина Иванова

Ирина Иванова

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1800 г.р.

Дети

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
01.11.1818

Муж: Илья Васильевич

Рождение ребёнка
07.03.1822

Сын: Василий Ильин

Отец ребёнка: Илья Васильевич

Рождение ребёнка
07.11.1823

Дочь: Стефанида Ильина

Отец ребёнка: Илья Васильевич

Рождение ребёнка
22.12.1825

Дочь: Татьяна Ильина

Отец ребёнка: Илья Васильевич

Рождение ребёнка
24.08.1829

Дочь: Марфа Ильина

Отец ребёнка: Илья Васильевич

Рождение ребёнка
1830

Дочь: Васса Ильина

Отец ребёнка: Илья Васильевич

Рождение ребёнка
28.01.1833

Сын: Зайцовтимоничев Григорий Ильин

Отец ребёнка: Илья Васильевич

Рождение ребёнка
16.02.1836

Дочь: Евдокия Ильина

Отец ребёнка: Илья Васильевич

Рождение ребёнка
1839

Сын: Зайцовтимоничев Александр Ильин

Отец ребёнка: Илья Васильевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close