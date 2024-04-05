Piórkowska,Głowacka (Jachna) Rozalia 23.12.1854 — найти родственников по фамилии на Familio
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Piórkowska,Głowacka (Jachna) Rozalia

Место рождения

Białe Błoto/Poręba akt 145/1854

Дата рождения

23.12.1854

Дата смерти

После 1917

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1854

Отец: Jachna Jan

Мать: Jachna (Ponichtera) Rozalia

Białe Błoto/Poręba akt 145/1854
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Piórkowski Jakub

Бракосочетание
19.07.1887

Муж: Głowacki Marcin

Poręba akt 38/1887
Рождение ребёнка
09.02.1888

Дочь: (Głowacka) Anna

Отец ребёнка: Głowacki Marcin

Białe Błoto/Poręba akt 52/1888
Рождение ребёнка
22.03.1894

Дочь: (Głowacka) Rozalia

Отец ребёнка: Głowacki Marcin

Białe Błoto/Poręba akt 73/1894
Смерть
После 1917

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