Piórkowska,Głowacka (Jachna) Rozalia
Место рожденияBiałe Błoto/Poręba akt 145/1854
Дата рождения23.12.1854
Дата смертиПосле 1917
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1854
Отец: Jachna Jan
Białe Błoto/Poręba akt 145/1854
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Piórkowski Jakub
Бракосочетание
19.07.1887
Муж: Głowacki Marcin
Poręba akt 38/1887
Рождение ребёнка
09.02.1888
Дочь: (Głowacka) Anna
Отец ребёнка: Głowacki Marcin
Białe Błoto/Poręba akt 52/1888
Рождение ребёнка
22.03.1894
Дочь: (Głowacka) Rozalia
Отец ребёнка: Głowacki Marcin
Białe Błoto/Poręba akt 73/1894
Смерть
После 1917