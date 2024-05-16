Синякин Алексей Филиппович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1912
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Отец: Синякин Филипп
Мать: Синякина Марфа
Рождение ребёнка
1937
Сын: Персиянцев Игорь Алексеевич
Мать ребёнка: Гречишникова Вера Арсентьева
Рождение ребёнка
1939
Сын: Персиянцев Анатолий Алексеевич
Мать ребёнка: Гречишникова Вера Арсентьева
Рождение ребёнка
16.11.1941
Дочь: Персиянцева Валентина Алексеевна
Мать ребёнка: Гречишникова Вера Арсентьева
Смерть
Неизвестно