Синякин Алексей Филиппович 1912 — найти родственников по фамилии на Familio
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Синякин Алексей Филиппович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1912

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: Синякин Филипп

Мать: Синякина Марфа

Рождение ребёнка
1937

Сын: Персиянцев Игорь Алексеевич

Мать ребёнка: Гречишникова Вера Арсентьева

Рождение ребёнка
1939

Сын: Персиянцев Анатолий Алексеевич

Мать ребёнка: Гречишникова Вера Арсентьева

Рождение ребёнка
16.11.1941

Дочь: Персиянцева Валентина Алексеевна

Мать ребёнка: Гречишникова Вера Арсентьева

Смерть
Неизвестно

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