Костюченко Агафия Антонова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около ?.06.1889
Дочь: Ольга Митрофанова
Отец ребёнка: Костюченко Митрофан Павлов
Рождение ребёнка
20.02.1890
Дочь: Евгения Митрофанова
Отец ребёнка: Костюченко Митрофан Павлов
Рождение ребёнка
После 1893
Сын: Костюченко Иван Митрофанов
Отец ребёнка: Костюченко Митрофан Павлов
Рождение ребёнка
1898
Сын: Костюченко Василий Митрофанов
Отец ребёнка: Костюченко Митрофан Павлов
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Ирина Митрофанова
Отец ребёнка: Костюченко Митрофан Павлов
Рождение ребёнка
19.08.1910
Сын: Костюченко Сергей Митрофанов
Отец ребёнка: Костюченко Митрофан Павлов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно