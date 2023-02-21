Костюченко Агафия Антонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Костюченко Агафия Антонова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около ?.06.1889

Дочь: Ольга Митрофанова

Отец ребёнка: Костюченко Митрофан Павлов

Родниковка, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
20.02.1890

Дочь: Евгения Митрофанова

Отец ребёнка: Костюченко Митрофан Павлов

Родниковка, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
После 1893

Сын: Костюченко Иван Митрофанов

Отец ребёнка: Костюченко Митрофан Павлов

Родниковка, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
1898

Сын: Костюченко Василий Митрофанов

Отец ребёнка: Костюченко Митрофан Павлов

Родниковка, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
1908

Дочь: Ирина Митрофанова

Отец ребёнка: Костюченко Митрофан Павлов

Родниковка, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
19.08.1910

Сын: Костюченко Сергей Митрофанов

Отец ребёнка: Костюченко Митрофан Павлов

Родниковка, Кіровоградська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Костюченко Митрофан Павлов

Смерть
Неизвестно
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