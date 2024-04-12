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Марiя Григорiева

Место рождения

Здурьево, Судайская волость, Чухломский уезд

Дата рождения

05.07.1896 ст.

Дата смерти

10.08.1896 ст.

Пол

Женский

Отец

1869 г.р.

Мать

Около 1869 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1896 ст.

Отец: Григорий Степанов

Мать: Анна Петрова

Здурьево, Судайская волость, Чухломский уезд
Званiе, имя, отечество, фамилiя родителей и какого вероисповеданiя: Деревни Здурьева крестьянинъ Григорiй Стефановъ и законная жена его Анна Петрова, оба православного вероисповеданiя 56-25-220-6об-7
Крещение
07.07.1896 ст.
Судай, Чухломский муниципальный район, Костромская область
Званiе, имя, отечество, фамилiя воспрiемников: Родный братъ Григорiя Стефанова Михаилъ Стефановъ и той же деревни крестьянка Матрона Jакимова 56-25-220-6об-7
Смерть
10.08.1896 ст.
Здурьево, Судайская волость, Чухломский уезд
Деревни Здурьева крестьянина Григорiя Стефанова дочь – Марiя 10 (11) августа 1896, 1 мес, отъ слабости 56-25-220-28об-29
Похороны
11.08.1896 ст.
Судай, Чухломский муниципальный район, Костромская область
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