Марiя Григорiева
Место рождения
Дата рождения05.07.1896 ст.
Дата смерти10.08.1896 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
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Рождение
05.07.1896 ст.
Отец: Григорий Степанов
Мать: Анна Петрова
Званiе, имя, отечество, фамилiя родителей и какого вероисповеданiя: Деревни Здурьева крестьянинъ Григорiй Стефановъ и законная жена его Анна Петрова, оба православного вероисповеданiя 56-25-220-6об-7
Крещение
07.07.1896 ст.
Званiе, имя, отечество, фамилiя воспрiемников: Родный братъ Григорiя Стефанова Михаилъ Стефановъ и той же деревни крестьянка Матрона Jакимова 56-25-220-6об-7
Смерть
10.08.1896 ст.
Деревни Здурьева крестьянина Григорiя Стефанова дочь – Марiя 10 (11) августа 1896, 1 мес, отъ слабости 56-25-220-28об-29
Похороны
11.08.1896 ст.