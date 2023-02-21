Камаева Пелагея Астафьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1861
Дата смерти1920
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861
Отец: Астафий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1879
Отец ребёнка: Камаев Иван Иванович
Рождение ребёнка
1882
Сын: Камаев Илья Иванович
Отец ребёнка: Камаев Иван Иванович
Рождение ребёнка
1883
Сын: Камаев Александр Иванович
Отец ребёнка: Камаев Иван Иванович
Рождение ребёнка
1885
Сын: Камаев Иван Иванович
Отец ребёнка: Камаев Иван Иванович
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Красулина Мария Ивановна
Отец ребёнка: Камаев Иван Иванович
Венгерово, Венгеровский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Морозова Степанида Ивановна
Отец ребёнка: Камаев Иван Иванович
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Петрова Елена Ивановна
Отец ребёнка: Камаев Иван Иванович
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Гутшенрейтер Таисия Ивановна
Отец ребёнка: Камаев Иван Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Камаев Иван Иванович
Смерть
1920