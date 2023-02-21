Камаева Пелагея Астафьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКамаева Пелагея Астафьевна

Камаева Пелагея Астафьевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1861

Дата смерти

1920

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: Астафий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1879

Сын: Камаев Дмитрий Иванович

Отец ребёнка: Камаев Иван Иванович

Рождение ребёнка
1882

Сын: Камаев Илья Иванович

Отец ребёнка: Камаев Иван Иванович

Рождение ребёнка
1883

Сын: Камаев Александр Иванович

Отец ребёнка: Камаев Иван Иванович

Рождение ребёнка
1885

Сын: Камаев Иван Иванович

Отец ребёнка: Камаев Иван Иванович

Рождение ребёнка
1888

Дочь: Красулина Мария Ивановна

Отец ребёнка: Камаев Иван Иванович

Венгерово, Венгеровский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1891

Дочь: Морозова Степанида Ивановна

Отец ребёнка: Камаев Иван Иванович

Рождение ребёнка
1894

Дочь: Петрова Елена Ивановна

Отец ребёнка: Камаев Иван Иванович

Рождение ребёнка
1896

Дочь: Гутшенрейтер Таисия Ивановна

Отец ребёнка: Камаев Иван Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Камаев Иван Иванович

Смерть
1920
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close