Муравьева (Мишенкова) Анна Федоровна
Место рождения
Дата рождения24.09.1908 ст.
Дата смерти03.08.1999
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1908 ст.
Отец: Федор Гаврилович
Мать: Мария Георгиевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Муравьев Николай Степанович
Смерть
03.08.1999
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург