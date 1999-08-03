Муравьева (Мишенкова) Анна Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Муравьева (Мишенкова) Анна Федоровна

Место рождения

Шахматовское Иваньково, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

24.09.1908 ст.

Дата смерти

03.08.1999

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1908 ст.

Отец: Федор Гаврилович

Мать: Мария Георгиевна

Шахматовское Иваньково, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Муравьев Николай Степанович

Смерть
03.08.1999
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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