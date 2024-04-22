Михаил Климович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михаил Климович

Место рождения

Пестово, Шуйский район, Северный край

Дата рождения

До 1708

Дата смерти

После 1724

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

До 1708 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1708

Отец: не указан

Мать: не указана

Пестово, Шуйский район, Северный край
Бракосочетание
До 1724

Жена: Аграфена

Смерть
После 1724
Пестово, Шуйский район, Северный край
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