Николай Аксёнович (Аксентьевич)
Место рождения
Дата рожденияОколо 1814
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1814
Отец: Аксён (Аксентий) Петрович
Мать: Пелагея Михайловна
Рождение ребёнка
23.05.1835
Рождение ребёнка
Около 1839
Рождение ребёнка
13.07.1841
Рождение ребёнка
26.03.1844
Смерть
Неизвестно