Николай Аксёнович (Аксентьевич) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Николай Аксёнович (Аксентьевич)

Место рождения

Новое Павшино, Дубенский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Около 1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1766 г.р.

Мать

Около 1788 г.р.

Дети

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Добавил:

ПХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1814

Отец: Аксён (Аксентий) Петрович

Мать: Пелагея Михайловна

Новое Павшино, Дубенский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
23.05.1835

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пелагея Николаевна

Рождение ребёнка
Около 1839

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пелагея Николаевна

Рождение ребёнка
13.07.1841

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пелагея Николаевна

Рождение ребёнка
26.03.1844

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пелагея Николаевна

Смерть
Неизвестно

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