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Кудзелко Владимир Юрьевич

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Место рождения

город Бийск Алтайский край РСФСР, СССР

Дата рождения

16.09.1964

Пол

Мужской

Отец

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Мать

1943 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1964

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Кудзелко Клара Семёновна

город Бийск Алтайский край РСФСР, СССР
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Гражданство
С 16.09.1964
город Бийск Алтайский край РСФСР, СССР
по рождению ребенка и статусу гражданства отца и матери ребенка - гражданин РСФСР, СССР
Бракосочетание
24.03.1990

Жена: скрыто настройками приватности

Норильск, город Норильск, Красноярский край
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Рождение ребёнка
22.12.1990

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

город Норильск Красноярский край РСФСР, СССР
Рождение ребёнка
02.06.1993

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

город Норильск Красноярский край РСФСР, СССР
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