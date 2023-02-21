Кудзелко Владимир Юрьевич
Место рождениягород Бийск Алтайский край РСФСР, СССР
Дата рождения16.09.1964
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1964
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: Кудзелко Клара Семёновна
город Бийск Алтайский край РСФСР, СССР
Скрыто настройками приватности
Гражданство
С 16.09.1964
город Бийск Алтайский край РСФСР, СССР
по рождению ребенка и статусу гражданства отца и матери ребенка - гражданин РСФСР, СССР
Бракосочетание
24.03.1990
Жена: скрыто настройками приватности
Норильск, город Норильск, Красноярский край
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
22.12.1990
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
город Норильск Красноярский край РСФСР, СССР
Рождение ребёнка
02.06.1993
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
город Норильск Красноярский край РСФСР, СССР
Скрыто настройками приватности