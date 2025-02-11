Денисова Екатерина Афанасьева
женский, родилась 1838
умерла Неизвестно
Супруги
Марфин Семён Иосифов1833 г.р.
Денисов Степан ЕгоровДо 1850 г.р.
Дети
(Денисова) Агриппина Степанова21.06.1868 г.р.
Марфин Степан Семёнов24.03.1874 г.р.Показать еще 1
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.06.1868
Дочь: (Денисова) Агриппина Степанова
Отец ребёнка: Денисов Степан Егоров
Бракосочетание
15.04.1873
Муж: Марфин Семён Иосифов
Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
24.03.1874
Отец ребёнка: Марфин Семён Иосифов
Екатериновка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.05.1878
Сын: Марфин Семён Семёнов
Отец ребёнка: Марфин Семён Иосифов
Екатериновка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно