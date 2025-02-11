Денисова Екатерина Афанасьева 1838 — найти родственников по фамилии на Familio

Денисова Екатерина Афанасьева

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1838

умерла Неизвестно

Супруги
Марфин Семён Иосифов1833 г.р.
Денисов Степан ЕгоровДо 1850 г.р.
Дети
(Денисова) Агриппина Степанова21.06.1868 г.р.
Марфин Степан Семёнов24.03.1874 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Денисов Степан Егоров

Рождение ребёнка
21.06.1868

Дочь: (Денисова) Агриппина Степанова

Отец ребёнка: Денисов Степан Егоров

Бракосочетание
15.04.1873

Муж: Марфин Семён Иосифов

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
24.03.1874

Сын: Марфин Степан Семёнов

Отец ребёнка: Марфин Семён Иосифов

Екатериновка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
01.05.1878

Сын: Марфин Семён Семёнов

Отец ребёнка: Марфин Семён Иосифов

Екатериновка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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