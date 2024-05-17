Федотов Григорий Иванович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Федотов Григорий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Федотов Петр Григорьевич

Мать ребёнка: Федотова Анна Матвеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федотова Анна Матвеевна

Рождение ребёнка
04.12.1928

Дочь: Каминская (Федотова) Александра Григориевна

Мать ребёнка: Федотова Анна Матвеевна

Смерть
Неизвестно

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