Федотов Григорий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Федотова Анна Матвеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Федотова Анна Матвеевна
Рождение ребёнка
04.12.1928
Дочь: Каминская (Федотова) Александра Григориевна
Мать ребёнка: Федотова Анна Матвеевна
Смерть
Неизвестно