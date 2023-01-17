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Алферова Анна Семеновна

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Место рождения

Талбакуль, Колосовский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

1857

Дата смерти

09.04.1942

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: не указан

Мать: не указана

Талбакуль, Колосовский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1879

Сын: Алферов Кузьма Самойлович

Отец ребёнка: Алферов Самуил Евдокимович

Рождение ребёнка
С 1890 по 1891

Сын: Алферов Дмитрий Самойлович

Отец ребёнка: Алферов Самуил Евдокимович

Талбакуль, Колосовский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1893

Сын: Алферов Зиновий Самойлович

Отец ребёнка: Алферов Самуил Евдокимович

Талбакуль, Колосовский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1896

Сын: Алферов Афанасий Самойлович

Отец ребёнка: Алферов Самуил Евдокимович

Талбакуль, Колосовский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1897

Сын: Алферов Степан Самойлович

Отец ребёнка: Алферов Самуил Евдокимович

Талбакуль, Колосовский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1910

Сын: Алферов Максим Самойлович

Отец ребёнка: Алферов Самуил Евдокимович

Омская область, Новозаимский район
Смерть
09.04.1942
Талбакуль, Колосовский муниципальный район, Омская область
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