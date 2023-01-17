Алферова Анна Семеновна
Место рождения
Дата рождения1857
Дата смерти09.04.1942
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1879
Сын: Алферов Кузьма Самойлович
Отец ребёнка: Алферов Самуил Евдокимович
Рождение ребёнка
С 1890 по 1891
Сын: Алферов Дмитрий Самойлович
Отец ребёнка: Алферов Самуил Евдокимович
Рождение ребёнка
1893
Сын: Алферов Зиновий Самойлович
Отец ребёнка: Алферов Самуил Евдокимович
Рождение ребёнка
1896
Сын: Алферов Афанасий Самойлович
Отец ребёнка: Алферов Самуил Евдокимович
Рождение ребёнка
1897
Сын: Алферов Степан Самойлович
Отец ребёнка: Алферов Самуил Евдокимович
Рождение ребёнка
1910
Сын: Алферов Максим Самойлович
Отец ребёнка: Алферов Самуил Евдокимович
Омская область, Новозаимский район
Смерть
09.04.1942