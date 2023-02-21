Анна Филипповна Бардонова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
31.05.1931
Дочь: Курнашева Кира Викторовна
Отец ребёнка: Бардонов Виктор Павлович
Семшино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Курнашева Евстолия Викторовна
Отец ребёнка: Бардонов Виктор Павлович
Смерть
Неизвестно