Анна Филипповна Бардонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Филипповна Бардонова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
31.05.1931

Дочь: Курнашева Кира Викторовна

Отец ребёнка: Бардонов Виктор Павлович

Семшино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бардонов Виктор Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бардонов Виктор Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Курнашева Евстолия Викторовна

Отец ребёнка: Бардонов Виктор Павлович

Смерть
Неизвестно
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