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Бабин Григорий Исаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1784 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1753 г.р.

Мать

Вычислено 1753 г.р.

Жена

Вычислено 1784 г.р.

Дети

Добавил:

МО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784 ст.

Отец: Бабин Исай

Мать: Бабина Анисья Сидоровна

Бракосочетание
До 1801 ст.

Жена: Бабина Акулина Яковлевна

Упоминание
1808 ст.
Пелагиада, Шпаковский муниципальный район, Ставропольский край
24 года Исповедные росписи Ставропольского уезда за 1808-1813 гг. ( с.Донская балка, Новомосковское, Петровское, Пелагиада, Безопасное, Медвежье, Летницкое, Новоегарлыцкое, Среднеегорлыцкое, Преградн... Показать все
Рождение ребёнка
03.07.1809 ст.

Сын: Бабин Афанасий Григорьевич

Мать ребёнка: Бабина Акулина Яковлевна

Пелагиада, Шпаковский муниципальный район, Ставропольский край
Метрические записи о родившихся, бракосочетавшихся и умерших в станицах Донской, Ново-Московской, селе Пелагиады Ставропольского уезда и селе Петровском Александровского уезда за 1809 год. https://rod... Показать все
Смерть
Неизвестно
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