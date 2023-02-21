Петряшова Екатерина Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петряшова Екатерина Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ДП
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
19.12.1945
Акимово, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
пенсионное дело. ВУЦА ф. 13. оп 16 д 106 листов 11 22.12.1940-19.12.1945
Смерть
Неизвестно
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