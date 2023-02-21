Петряшова Екатерина Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
19.12.1945
Акимово, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
пенсионное дело. ВУЦА ф. 13. оп 16 д 106 листов 11 22.12.1940-19.12.1945
Смерть
Неизвестно