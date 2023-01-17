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Матвей Яковлевич

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Место рождения

Колосово, Клин, Московская область

Дата рождения

1749

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749

Отец: Яков Иванович

Мать: Параскева Ивановна

Колосово, Клин, Московская область
Рождение ребёнка
1769

Сын: Иван Матвеевич

Мать ребёнка: Параскева Андреевна

Колосово, Клин, Московская область
Рождение ребёнка
1774

Дочь: Евдокия Матвеевна

Мать ребёнка: Параскева Андреевна

Колосово, Клин, Московская область
Рождение ребёнка
1776

Сын: Петр Матвеевич

Мать ребёнка: Параскева Андреевна

Колосово, Клин, Московская область
Рождение ребёнка
1780

Сын: Семен Матвеевич

Мать ребёнка: Параскева Андреевна

Колосово, Клин, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Параскева Андреевна

Смерть
Неизвестно
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