Матвей Яковлевич
Место рождения
Дата рождения1749
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749
Отец: Яков Иванович
Мать: Параскева Ивановна
Рождение ребёнка
1769
Сын: Иван Матвеевич
Мать ребёнка: Параскева Андреевна
Рождение ребёнка
1774
Дочь: Евдокия Матвеевна
Мать ребёнка: Параскева Андреевна
Рождение ребёнка
1776
Сын: Петр Матвеевич
Мать ребёнка: Параскева Андреевна
Рождение ребёнка
1780
Сын: Семен Матвеевич
Мать ребёнка: Параскева Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Параскева Андреевна
Смерть
Неизвестно