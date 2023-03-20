Фомин Андрей Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1838
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838
Отец: Фомин Тимофей Екимович
Рождение ребёнка
1860
Сын: Фомин Иван Андреевич
Мать ребёнка: Акулина Клементьевна
Рождение ребёнка
1866
Мать ребёнка: Акулина Клементьевна
Рождение ребёнка
1873
Сын: Фомин Егор Андреевич
Мать ребёнка: Акулина Клементьевна
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Анна Андреевна
Мать ребёнка: Акулина Клементьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Акулина Клементьевна
Смерть
Неизвестно