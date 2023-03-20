Фомин Андрей Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фомин Андрей Тимофеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: Фомин Тимофей Екимович

Мать: Фомина Дария Кдементьевна

Рождение ребёнка
1860

Сын: Фомин Иван Андреевич

Мать ребёнка: Акулина Клементьевна

Рождение ребёнка
1866

Сын: Фомин Трифон Андреевич

Мать ребёнка: Акулина Клементьевна

Рождение ребёнка
1873

Сын: Фомин Егор Андреевич

Мать ребёнка: Акулина Клементьевна

Рождение ребёнка
1879

Дочь: Анна Андреевна

Мать ребёнка: Акулина Клементьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Акулина Клементьевна

Смерть
Неизвестно
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