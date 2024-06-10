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Кузьменко Параскева Иванова

Место рождения

Погорелое, Еремеевская волость, Золотоношский уезд

Дата рождения

1746

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746

Отец: не указан

Мать: не указана

Погорелое, Еремеевская волость, Золотоношский уезд
Рождение ребёнка
1752

Сын: Кузьменко Тимофей Фёдоров

Отец ребёнка: Кузьменко Феодор Кузьмин

Погорелое, Еремеевская волость, Золотоношский уезд
Рождение ребёнка
1758

Сын: Кузьменко Иосиф Феодоров

Отец ребёнка: Кузьменко Феодор Кузьмин

Погорелое, Еремеевская волость, Золотоношский уезд
Рождение ребёнка
1760

Сын: Кузьменко Алексей Феодоров

Отец ребёнка: Кузьменко Феодор Кузьмин

Погорелое, Еремеевская волость, Золотоношский уезд
Рождение ребёнка
1766

Сын: Отамась (Кузьменко) Прокопий Феодоров

Отец ребёнка: Кузьменко Феодор Кузьмин

Погорелое, Еремеевская волость, Золотоношский уезд
Рождение ребёнка
1767

Дочь: Отамась (Отамась (Кузьменко)) Мария Фёдорова

Отец ребёнка: Кузьменко Феодор Кузьмин

Погорелое, Еремеевская волость, Золотоношский уезд
Рождение ребёнка
1768

Дочь: Отамась (Отамась (Кузьменко)) Анна Феодорова

Отец ребёнка: Кузьменко Феодор Кузьмин

Погорелое, Еремеевская волость, Золотоношский уезд
Рождение ребёнка
1774

Сын: Отамась (Кузьменко) Моисей Феодоров

Отец ребёнка: Кузьменко Феодор Кузьмин

Погорелое, Еремеевская волость, Золотоношский уезд
Рождение ребёнка
1791

Сын: Кузьменко Антон Фёдоров

Отец ребёнка: Кузьменко Феодор Кузьмин

Погорелое, Еремеевская волость, Золотоношский уезд
Рождение ребёнка
1807

Сын: Кузьменко Иаков Феодоров

Отец ребёнка: Кузьменко Феодор Кузьмин

Погорелое, Еремеевская волость, Золотоношский уезд
Смерть
Неизвестно

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