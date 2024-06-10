Кузьменко Параскева Иванова
Место рождения
Дата рождения1746
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1752
Сын: Кузьменко Тимофей Фёдоров
Отец ребёнка: Кузьменко Феодор Кузьмин
Рождение ребёнка
1758
Отец ребёнка: Кузьменко Феодор Кузьмин
Рождение ребёнка
1760
Сын: Кузьменко Алексей Феодоров
Отец ребёнка: Кузьменко Феодор Кузьмин
Рождение ребёнка
1766
Сын: Отамась (Кузьменко) Прокопий Феодоров
Отец ребёнка: Кузьменко Феодор Кузьмин
Рождение ребёнка
1767
Дочь: Отамась (Отамась (Кузьменко)) Мария Фёдорова
Отец ребёнка: Кузьменко Феодор Кузьмин
Рождение ребёнка
1768
Дочь: Отамась (Отамась (Кузьменко)) Анна Феодорова
Отец ребёнка: Кузьменко Феодор Кузьмин
Рождение ребёнка
1774
Сын: Отамась (Кузьменко) Моисей Феодоров
Отец ребёнка: Кузьменко Феодор Кузьмин
Рождение ребёнка
1791
Отец ребёнка: Кузьменко Феодор Кузьмин
Рождение ребёнка
1807
Отец ребёнка: Кузьменко Феодор Кузьмин
Смерть
Неизвестно