Дьяконов Анатолий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дьяконов Анатолий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.12.1947

Дата смерти

31.08.2002

Пол

Мужской

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1947

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дьяконова Нина Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дьяконова Нина Михайловна

Рождение ребёнка
27.11.1966

Сын: Дьяконов Вячеслав Анатольевич

Мать ребёнка: Дьяконова Нина Михайловна

Рождение ребёнка
05.06.1969

Дочь: Фелькер (Дьяконова) Наталья Анатольевна

Мать ребёнка: Дьяконова Нина Михайловна

Рождение ребёнка
28.06.1971

Дочь: Дьяконова Татьяна Анатольевна

Мать ребёнка: Дьяконова Нина Михайловна

Смерть
31.08.2002

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