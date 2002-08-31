Дьяконов Анатолий
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.12.1947
Дата смерти31.08.2002
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1947
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.11.1966
Сын: Дьяконов Вячеслав Анатольевич
Мать ребёнка: Дьяконова Нина Михайловна
Рождение ребёнка
05.06.1969
Дочь: Фелькер (Дьяконова) Наталья Анатольевна
Мать ребёнка: Дьяконова Нина Михайловна
Рождение ребёнка
28.06.1971
Дочь: Дьяконова Татьяна Анатольевна
Мать ребёнка: Дьяконова Нина Михайловна
Смерть
31.08.2002