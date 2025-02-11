Темлянцев Иосиф Сергеевич 31.03.1902 — найти родственников по фамилии на Familio

Темлянцев Иосиф Сергеевич

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 31.03.1902, Гостевка, Борский муниципальный район, Самарская область

умер 25.12.1909, Гостевка, Борский муниципальный район, Самарская область

Отец
Темлянцев Сергей Кириллович02.09.1880 г.р.
Мать
Темлянцева (Вострикова) Марфа Васильевна26.06.1883 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.03.1902

Отец: Темлянцев Сергей Кириллович

Мать: Темлянцева (Вострикова) Марфа Васильевна

Гостевка, Борский муниципальный район, Самарская область

Смерть
25.12.1909
Гостевка, Борский муниципальный район, Самарская область

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