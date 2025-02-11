Темлянцев Иосиф Сергеевич
мужской, родился 31.03.1902, Гостевка, Борский муниципальный район, Самарская область
умер 25.12.1909, Гостевка, Борский муниципальный район, Самарская область
ОтецТемлянцев Сергей Кириллович02.09.1880 г.р.
МатьТемлянцева (Вострикова) Марфа Васильевна26.06.1883 г.р.
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Рождение
31.03.1902
Гостевка, Борский муниципальный район, Самарская область
Смерть
25.12.1909
Гостевка, Борский муниципальный район, Самарская область