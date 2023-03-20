Маслов Сила
мужской, родился Неизвестно
умер До 1900
Дети
Маслов Савва Силин1869 г.р.
Маслов Калистрат Силин1872 г.р.Показать еще 3
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ермолина (Маслова) Марфа Силина
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1869
Сын: Маслов Савва Силин
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1872
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1874
Дочь: Скорнякова (Маслова) Анисья Силина
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1876
Сын: Маслов Исидор Силин
Мать ребёнка: не указана
Смерть
До 1900