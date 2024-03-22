Головастикова Василиса Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Головастикова Василиса Степановна

Место рождения

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1723

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723

Отец: не указан

Мать: не указана

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1742

Сын: Головастиков Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Головастиков Алексей Ермолаевич

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1748

Сын: Головастиков Семен Алексеевич

Отец ребёнка: Головастиков Алексей Ермолаевич

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1755

Сын: Головастиков Михаил Алексеевич

Отец ребёнка: Головастиков Алексей Ермолаевич

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1756

Дочь: Мария Алексеевна

Отец ребёнка: Головастиков Алексей Ермолаевич

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1760

Сын: Головастиков Сергей Алексеевич

Отец ребёнка: Головастиков Алексей Ермолаевич

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Головастиков Алексей Ермолаевич

Смерть
Неизвестно
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