Головастикова Василиса Степановна
Место рождения
Дата рождения1723
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723
Рождение ребёнка
1742
Сын: Головастиков Иван Алексеевич
Отец ребёнка: Головастиков Алексей Ермолаевич
Рождение ребёнка
1748
Сын: Головастиков Семен Алексеевич
Отец ребёнка: Головастиков Алексей Ермолаевич
Рождение ребёнка
1755
Сын: Головастиков Михаил Алексеевич
Отец ребёнка: Головастиков Алексей Ермолаевич
Рождение ребёнка
1756
Дочь: Мария Алексеевна
Отец ребёнка: Головастиков Алексей Ермолаевич
Рождение ребёнка
1760
Сын: Головастиков Сергей Алексеевич
Отец ребёнка: Головастиков Алексей Ермолаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно