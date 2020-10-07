Галеев Альберт Фагимьянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГалеев Альберт Фагимьянович

Галеев Альберт Фагимьянович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.01.1972

Дата смерти

07.10.2020

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1973 г.р.

Дети

Добавил:

ЭХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1972

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.04.1991

Дочь: Юлия Альбертовна

Мать ребёнка: Галеева Гульнур Габидулловна

Рождение ребёнка
24.04.2006

Дочь: Эвелина Альбертовна

Мать ребёнка: Галеева Гульнур Габидулловна

Рождение ребёнка
04.08.2010

Дочь: Эмилия Альбертовна

Мать ребёнка: Галеева Гульнур Габидулловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Галеева Гульнур Габидулловна

Смерть
07.10.2020
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close