Галеев Альберт Фагимьянович
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.01.1972
Дата смерти07.10.2020
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
07.04.1991
Дочь: Юлия Альбертовна
Мать ребёнка: Галеева Гульнур Габидулловна
Рождение ребёнка
24.04.2006
Дочь: Эвелина Альбертовна
Мать ребёнка: Галеева Гульнур Габидулловна
Рождение ребёнка
04.08.2010
Дочь: Эмилия Альбертовна
Мать ребёнка: Галеева Гульнур Габидулловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
07.10.2020