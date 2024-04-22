Ракина Татьяна Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ракина Татьяна Александровна

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Место рождения

Витебск, Витебская область

Дата рождения

09.02.1969

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АП
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Место
Комментарий
Рождение
09.02.1969

Отец: не указан

Мать: не указана

Витебск, Витебская область
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