Немоловская Александра Федоровна
женский, родилась 1838
Супруги
Немоловский Андрей Иванович1834 г.р.
Дети
(Немоловская) Ольга Андреевна1857 г.р.
(Немоловская) Надежда АндреевнаНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Немоловская) Надежда Андреевна
Отец ребёнка: Немоловский Андрей Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1857
Дочь: (Немоловская) Ольга Андреевна
Отец ребёнка: Немоловский Андрей Иванович