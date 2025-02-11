Немоловская Александра Федоровна 1838 — найти родственников по фамилии на Familio

Немоловская Александра Федоровна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1838

Супруги
Немоловский Андрей Иванович1834 г.р.
Дети
(Немоловская) Ольга Андреевна1857 г.р.
(Немоловская) Надежда АндреевнаНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Немоловская) Надежда Андреевна

Отец ребёнка: Немоловский Андрей Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Немоловский Андрей Иванович

Рождение ребёнка
1857

Дочь: (Немоловская) Ольга Андреевна

Отец ребёнка: Немоловский Андрей Иванович

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