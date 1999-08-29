Даниличева (Бонарцева) Евдокия Яковлевна
Место рождения
Дата рождения10.08.1913
Дата смерти29.08.1999
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1913
Отец: Бонарцев Яков Иванович
Мать: Бонарцева Фёкла
Рождение ребёнка
01.10.1935
Дочь: Коноплёва Даниличева Валентина Ивановна
Отец ребёнка: Даниличев Иван Павлович
Дружба, Каменский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
01.09.1938
Сын: Даниличев Николай Иванович
Отец ребёнка: Даниличев Иван Павлович
Епанчино, Каменский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
29.08.1999
Тула, город Тула, Тульская область