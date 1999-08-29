Даниличева (Бонарцева) Евдокия Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Даниличева (Бонарцева) Евдокия Яковлевна

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Место рождения

Покровское, Новосильский уезд, Тульская губерния

Дата рождения

10.08.1913

Дата смерти

29.08.1999

Пол

Женский

Добавил:

ЮД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1913

Отец: Бонарцев Яков Иванович

Мать: Бонарцева Фёкла

Покровское, Новосильский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
01.10.1935

Дочь: Коноплёва Даниличева Валентина Ивановна

Отец ребёнка: Даниличев Иван Павлович

Дружба, Каменский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
01.09.1938

Сын: Даниличев Николай Иванович

Отец ребёнка: Даниличев Иван Павлович

Епанчино, Каменский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Даниличев Иван Павлович

Смерть
29.08.1999
Тула, город Тула, Тульская область
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